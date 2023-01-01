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碼頭管理軟體 - 減少加班，提高效率，並使用您的團隊和承運人喜歡的可配置系統測量一切。 Conduit – 用於倉庫的 OpenTable – 為倉庫開發軟體，以自動與卡車司機進行調度。每天，數十萬個倉庫都有卡車排隊等候，因為目前的調度和簽入都是透過電子郵件、電子表格和紙張完成的。 Conduit 使這些流程自動化，以幫助卡車更快進出，以及倉庫更快進出產品。 Conduit 易於與托運人運輸和倉庫管理系統以及承運人和經紀人系統整合。

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