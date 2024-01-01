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LOU - 由 Evosus 提供支援 - 是一款適用於零售、現場服務和倉庫/庫存管理業務的雲端業務軟體。這款功能強大的一體化 ERP 業務軟體可幫助企業擺脫紙張、電子表格或多個應用程式的束縛，從而節省時間。 20 多年來，Evosus 團隊已協助 500 多家企業簡化流程並實現發展。我們採用這 20 年的最佳實踐來創建 100% 雲端且 100% 出色的商業軟體。 LOU 涵蓋零售 - 服務 - 庫存 - 路線最佳化 - 調度 - 與 QuickBooks Online 整合的報告和財務。
目錄:
Business
企業資源規劃系統

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