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使用 WebCatalog 上「Artful Agenda」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

這是紙質議程愛好者一直在等待的數位規劃師！它將線上功能與實體規劃器的外觀、感覺和樂趣結合在一起。 巧妙的議程讓計劃變得有趣！使用此日曆時您會受到啟發，因為它是可自訂的、時尚且直觀的！

網站： artfulagenda.com

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