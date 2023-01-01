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Gekko 是一款免費的線上發票和會計工具，專為企業家和小型企業而設。輕鬆發送發票、追蹤您的工作時間、登記您的收據並追蹤您的工作旅行。 Gekko 幫助您盡可能讓這一切簡單。無論您喜歡在 www.getgekko.com 上線上工作，還是在四個 iOS 和 Android 應用程式中的任何一個上工作，Gekko 都能讓您輕鬆經營業務。
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