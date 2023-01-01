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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

Gekko 是一款免費的線上發票和會計工具，專為企業家和小型企業而設。輕鬆發送發票、追蹤您的工作時間、登記您的收據並追蹤您的工作旅行。 Gekko 幫助您盡可能讓這一切簡單。無論您喜歡在 www.getgekko.com 上線上工作，還是在四個 iOS 和 Android 應用程式中的任何一個上工作，Gekko 都能讓您輕鬆經營業務。

網站： getgekko.com

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