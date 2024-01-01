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Ganttic 是一種資源規劃和專案組合管理工具，為使用者提供任務、專案和資源的概述。獲得對規劃過程的洞察力、效率和控制。該平台非常適合規劃多個項目，因為它允許您同時安排人員、設備、工具和設施。拖放介面有助於快速重新分配資源並報告衡量效能，確保提高效率。使用視覺化和可共享的甘特圖追蹤專案進度，讓整個團隊隨時了解情況。在基於雲端的平台上隨時隨地即時進行更新。 Ganttic 是適合各產業使用者的靈活解決方案。實施您自己的規劃方法並讓計劃成為現實。過去 10 年來，我們的總部位於愛沙尼亞，一直為世界各地的客戶提供服務。立即開始免費試用，親自看看原因。
目錄:
Productivity
專案管理軟體

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