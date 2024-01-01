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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

ExpenseOnDemand 改變了財務和薪資團隊管理費用管理流程的方式。我們提供端到端解決方案，使用人工智慧和智慧技術來捕獲收據和發票，並無縫整合到 Xero、Tally、QuickBooks 和 Sage，讓您的生活盡可能輕鬆。我們獨特的技術可協助公司自動化流程自動化、發現重複收據並輕鬆驗證索賠，每年通常可以節省數千甚至數百萬美元的成本。該平台有超過 120 種高級功能可供選擇，您只需為訂閱的功能付費。對於我們的使用者來說，值得注意的是： 1. 您可以建立自己的審批層次結構，包括平台中的多層審核者，並且具有支出限制。 2. 使用我們的 Google Mileage 功能，手動申領里程可節省驚人的 27.8%。 3. 我們的「會計集成」可讓您在幾分鐘內與各種會計軟體集成，這包括發送收據和使用追蹤類別。 4. 我們的「稽核追蹤」功能可以在您需要時向您顯示費用的完整歷史記錄 - 從工作流程、收據到核准歷史記錄。 5. 您可以在收據中輸入不同的稅率，讓財務經理可以輕鬆地將費用分為相關稅率。 6. 您可以自訂您的業務特有的費用類別。您可以建立適合您的組織的自己的自訂匯出報告。
目錄:
Business
費用管理軟體

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