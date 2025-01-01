Dotdigital是一個客戶體驗和數據平台，幫助營銷人員提供個性化的跨渠道體驗並簡化決策過程。

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Dotdigital是一個多合一的客戶體驗和數據平台（CXDP），它使營銷團隊通過高度個性化的跨渠道旅程超越客戶期望。借助Dotdigital，營銷人員可以無縫統一，豐富和細分客戶數據。分解數據孤島，Dotdigital簡化了決策，並為營銷創造力鋪平了範圍，從而提供了客戶參與度。憑藉強大的AI功能，Dotdigital使得在網絡，電子郵件，短信，WhatsApp，whatsapp，chat，Push，Social，Ads等自動化深度個性化的體驗中變得容易。在電子商務，零售，非營利性，教育，金融服務和其他領域的4,000多個品牌信任中，Dotdigital使全球營銷人員都可以。 Dotdigital總部位於倫敦並成立於1999年，專注於建立信任，連接和未來的解決方案，以增強客戶關注的企業的能力。在dotdigital.com上了解更多信息。

Dotdigital是一個全面的客戶體驗和數據平台，旨在幫助營銷人員提供高度個性化的跨渠道體驗。它使企業能夠統一，豐富和細分客戶數據，分解數據筒倉並簡化決策過程。 Dotdigital具有強大的AI功能，可以在各種渠道上自動化深層個性化的體驗，包括網絡，電子郵件，SMS，WhatsApp，whatsapp，聊天，推動，社交，社交和廣告。

該平台提供了一系列功能，使營銷人員能夠根據客戶的行為，偏好和地理位置創建針對性的廣告系列。它包括用於基於細分市場的個性化的工具，AI驅動產品建議以及拖放功能，用於易於廣告系列。 Dotdigital的報告工具為廣告系列績效提供了可行的見解，幫助企業完善其營銷策略並改善客戶參與度。

通過利用Dotdigital，企業可以通過多個接觸點之間的無縫，相關和瞬時連接來增強客戶體驗。該平台支持全球中型市場和企業公司，專注於負責任的營銷實踐和可持續性。它的功能使其成為尋求改善客戶參與並推動個性化營銷工作的品牌的有效工具。

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