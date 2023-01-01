DHL
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DHL International GmbH (DHL) 是一家國際快遞、包裹遞送和特快專遞服務公司，是德國物流公司德國郵政的一個部門。該公司每年遞送超過 15 億件包裹。該公司於 1969 年成立於美國舊金山，並於 1970 年代末將其服務擴展到全球各地。 1979 年，該公司以 DHL Air Cargo 的名義進入夏威夷群島，使用兩架 DC-3 和四架 DC-6 飛機提供島際貨運服務。 Dalsey 和 Hillblom 親自監督日常運營，直至 1983 年最終破產。在鼎盛時期，DHL Air Cargo 只僱用了 100 多名工人、管理人員和飛行員。 該公司主要對離岸和洲際遞送感興趣，但聯邦快遞的成功促使他們從 1983 年開始在美國境內進行擴張。 1998年，德國郵政開始收購DHL股份。它於2001 年獲得控股權，並於2002 年12 月收購了所有流通股。隨後，該公司將DHL 納入其快遞部門，同時將DHL 品牌的使用範圍擴大到德國郵政的其他部門、業務部門和子公司。如今，DHL Express 與 DHL Global Forwarding 和 DHL Supply Chain 等業務部門共享 DHL 品牌。透過收購Airborne Express，它在美國站穩了腳跟。 DHL Express 的財務表現發佈在德國郵政股份公司的年度報告中。 2016 年，該部門的收入成長了 2.7%，達到 140 億歐元。息稅前利潤 (EBIT) 比 2015 年成長 11.3%，達到 15 億歐元。
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