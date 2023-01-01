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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

我們在 CIS 所做的一切都是由社區驅動的。將您的 IT 專業知識帶到 CIS WorkBench，在這裡您可以與世界各地的網路安全專業人員建立聯繫並進行協作。立即註冊，幫助起草 CIS 基準的配置建議、提交票證並討論保護各種技術的最佳實踐。

網站： workbench.cisecurity.org

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