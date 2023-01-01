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Howspace 是用於轉型設計和實施的一體化平台。 Howspace 使組織能夠將員工聚集在一起學習、協作並做出能夠產生影響的決策。我們的平台引導共享旅程，理解與人工智慧的大規模對話，並確保每個人都在創造影響力方面發揮作用。 Howspace 非常適合： - 遠距、混合和非同步協作 - 構思和集思廣益 - 策略規劃和諮詢 - 研討會和活動 - 培訓計劃 - 員工入職和發展 - 組織轉型和變革管理 - 網路和社區建設 - 等等！範本庫：您現在可以使用我們的任何社群範本開始您的協作專案！

網站： howspace.com

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