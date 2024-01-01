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CheckMark Multiledger 是一款適用於 Mac 和 Windows 的多用戶、跨平台會計軟體。它使用簡單且適合小型企業負擔得起。透過 CheckMark Multiledger，您可以減少記帳時間，而將更多時間用於經營業務。憑藉其全方位的會計功能，包括應收帳款、應付帳款和庫存，CheckMark Multiledger 使企業能夠減少簿記時間，而將更多時間專注於業務運營。 CheckMark Multiledger 維護過去一年的完整交易歷史記錄，並允許對當年任何月份的交易進行修改和調整。它還包括一組財務報告，例如會計科目表、試算表、資產負債表、損益表等。 CheckMark Multiledger 的多用戶功能允許最多 10 個用戶存取共享磁碟區上的公司檔案。 CheckMark MultiLedger 是一款適用於小型企業的綜合會計軟體，提供您高效率管理營運所需的一切。是時候透過 MultiLedger 升級您的業務並使其更上一層樓了。
目錄:
Business
會計軟體

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