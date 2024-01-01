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ChatFlow 是一款人工智慧聊天機器人建立器，它使用您的網站內容作為知識庫，為客戶的詢問提供即時、智慧的回應。 ChatFlow 可讓您為您的網站建立品牌人工智慧聊天機器人，使用根據您的網站內容建立的知識庫自動回答訪客問題。 整合簡單且用戶友好。 ChatFlow 為您提供了一個簡單的嵌入腳本，您可以將其貼到 HTML 中。 透過 ChatFlow，您可以自訂一切內容，從聊天機器人的語氣和對話風格，到顏色和訊息傳遞等視覺設計元素，以確保品牌一致性。

網站： chatflow.no

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