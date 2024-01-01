Robofy 是一款多功能人工智慧聊天機器人建構器，專為網站整合而設計。它提供個人化的聊天機器人創建，利用網站內容對訪客的查詢提供自動回應。 Robofy AI 聊天機器人透過對網站內容（包括文件、PDF 和網頁）進行培訓來運作。使用者可以輸入 URL 或直接鍵入內容進行訓練，讓聊天機器人根據這些資料自動回應查詢。 Robofy 主要用於增強網站上的客戶支援。透過提供 24/7 自動化幫助，它可以立即解決客戶的疑問，從而改善使用者體驗和參與度。 Robofy 提供了一個聊天機器人小部件，具有可自訂的功能，如顏色、語言和定位。它包括聊天記錄、建議的常見問題和超快速回覆等功能。該平台還提供 WordPress 插件，用於與基於 WordPress 的網站無縫整合。 Robofy 的設計易於整合和使用，免費方案無需信用卡。它支援自動聊天機器人訓練，並提供用於訓練目的的手動內容輸入選項。

目錄 : Productivity 聊天機器人軟體

網站： robofy.ai

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