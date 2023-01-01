Brilliant Pala

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自 1984 年成立以來，輝煌研究中心一直在不斷攀登卓越的高峰，每年不斷增加的奇蹟榮譽和光輝燦爛的榮耀就證明了這一點。現在，輝煌隊已成為傑出教練中心中的佼佼者。

網站： brilliantpala.org

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