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Kaufland 是一家德國連鎖超市，隸屬於 Schwarz Gruppe，該集團還擁有 Lidl。大賣場直接翻譯成英文就是「買地」。該公司於 1984 年在內卡蘇爾姆開設了第一家商店，並迅速擴張成為前東德地區的大型連鎖店。

網站： kaufland.com

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