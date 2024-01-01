Boost.ai 致力於提供卓越的客戶體驗，處於企業級對話式 AI 的前沿。 Boost.ai 致力於實現人與組織之間無與倫比的互動，利用尖端技術負責任地突破人工智慧的界限。其專有的自學習人工智慧平台使企業能夠大規模自動化交互，提高效率並推動積極成果。 Boost.ai 的虛擬代理深受各行業企業的信賴，始終將解決率保持在 90% 以上，每天自動執行數千次互動。 Boost.ai 成立於 2016 年，由 Nordic Capital 支持，總部位於挪威桑內斯，並在洛杉磯、哥本哈根和倫敦等城市設有全球辦事處。

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