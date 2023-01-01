Bible Gateway
biblegateway.com
還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上「Bible Gateway」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
在世界上訪問量最大的基督教網站上閱讀、聆聽和研究聖經。透過靈修、聖經閱讀計劃和行動應用程式來增強您的信心。
網站： biblegateway.com
免責聲明：WebCatalog 與 Bible Gateway 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。
您可能也會喜歡
Bible
biblestudytools.com
BBN
bbn1.bbnradio.org
Blue Letter Bible
blueletterbible.org
YouVersion Bible
bible.com
Study Gateway
watch.studygateway.com
Bible Hub
biblehub.com
Bible Memory
biblememory.com
Biblia
biblia.com
Daily Audio Bible
player.dailyaudiobible.com
BibleTools.org
bibletools.org
Tecarta Bible
tecartabible.com
Woman Alive
womanalive.co.uk