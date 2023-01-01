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Study Gateway 是Zondervan 和Thomas Nelson 提供的串流影片聖經學習服務，擁有世界上最值得信賴的聖經教師、作家和牧師，包括Max Lucado、Anne Graham Lotz、Louie Giglio、Rick Warren、Derwin Gray、Lysa TerKeurst、 Jennie Allen 、安迪史丹利、克里斯塔爾埃文斯赫斯特、約翰奧特伯格、安沃斯坎普、克里斯汀凱恩、賈達愛德華茲、鮑勃·戈夫和吉姆·辛巴拉。觀看數以千計的聖經學習視頻，主題包括門徒訓練、克服和醫治、基督徒生活和聖經討論等。將該應用程式作為您的 Study Gateway 訂閱的一部分取得。

網站： faithgateway.com

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