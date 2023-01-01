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YouVersion Bible

YouVersion Bible

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網站： bible.com

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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

數以千萬計的人正在使用 YouVersion Bible App™ 讓神的話語成為他們日常生活的一部分。下載免費應用程式並從任何地方存取您的書籤、筆記和閱讀計劃。在您的行動裝置上享受數百個版本，包括音訊。

網站： bible.com

免責聲明：WebCatalog 與 YouVersion Bible 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

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