YouVersion Bible
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數以千萬計的人正在使用 YouVersion Bible App™ 讓神的話語成為他們日常生活的一部分。下載免費應用程式並從任何地方存取您的書籤、筆記和閱讀計劃。在您的行動裝置上享受數百個版本，包括音訊。
網站： bible.com
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