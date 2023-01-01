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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
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bexio 將使您的生活變得更加簡單。瑞士中小企業使用 bexio 更有效率、安全且數位化地執行管理任務 - 無論是在辦公室還是在家裡！ bexio 的線上平台提供您公司所需的所有關鍵功能：聯絡人管理、只需點擊幾下即可產生報價和發票、整合線上銀行、包括薪資服務在內的自動化會計以及會計師的直接線上存取。
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