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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

不要再在財務管理上浪費時間。透過 Billit，您可以數位化、集中化和自動化您的計費流程。 - 只需點擊幾下即可發送專業發票。 - 透過應用程式上傳您的費用。 - 透過清晰的儀表板深入了解您的財務狀況。 - 讓您的會計師有權存取所有必要的文件。 - 與您目前的軟體整合。開始免費試用（無需信用卡）。

網站： my.billit.be

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