SwissSalary EasyRapport
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網路為基礎的時間和活動記錄 時間記錄和工資核算的最佳化交互作用最大限度地減少了管理工作，並使工作流程保持在高水準。 最新數據 - 收集的數據每天提交給工資核算。這意味著，例如，可以確定當前的缺席率。 靈活的資料輸入 - 提供三種輸入遮罩：每月、每週或每天間隔。這樣，員工就可以有效地輸入資料。 自動更新 - 我們的開發部門負責雲端服務、備份和定期更新。這意味著您將始終了解最新情況。 員工資訊－所有員工都可以隨時查看自己目前的假期和加班時間。因此，工資核算的回檔被減少到最低限度。
網站： swisssalary.ch
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