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Bennie 的全球福利平台透過一系列現代化解決方案（包括諮詢、保險和輔導）幫助雇主、員工及其家屬蓬勃發展。 Bennie 受到世界上最具創新力的公司的信賴，它是超越傳統福利的一站式解決方案，包括員工輔導、財產和意外傷害保險等。 Bennie 應用程式是員工輕鬆尋找和了解福利資訊的首選資源。從查看 ID 卡到尋找網路內供應商，再到瀏覽 Bennie’s Marketplace，會員可以輕鬆獲得所需的福利資訊和工具。 Bennie 的醫療保健禮賓服務 Ask Bennie 是為會員提供專門支援的終極工具。會員可以直接在應用程式上與 Ask Bennie Advocate 聊天，以獲得有關開放註冊、承保範圍、帳單談判/錯誤、尋找提供者等問題的協助。
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