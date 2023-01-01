AgencyZoom 適用於希望增加銷售額、提高留任率以及分析代理商和生產商績效的財產與意外傷害保險代理商。 AgencyZoom 是一款易於使用、功能強大的保險銷售和自動化軟體，可協助保險代理人拓展業務。

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