AnswerDock 是一種由人工智慧驅動的分析解決方案，它使用自然語言處理為業務用戶的問題提供答案，使他們能夠做出更好、更快的數據驅動決策，而無需數據分析師。您可以透過註冊免費試用該產品。您將能夠上傳自己的資料並在免費版本中體驗AnswerDock的大部分功能。使用 AnswerDock，業務用戶可以透過輸入問題來建立自己的報告和儀表板，就像使用網路搜尋引擎一樣。例如，使用者可以根據本季銷售線索數量的成長情況輸入前 10 名銷售人員。 AnswerDock 執行分析並立即顯示最佳視覺化效果。 AnswerDock 運行強大的資料探勘演算法來回答以自然語言提出的問題，例如： • 是什麼推動了我的轉換率？ • 為什麼昨天銷售額增加了？ • 是什麼導致出貨狀態延遲？ • 瀏覽量如何影響營收？ AnswerDock 連接到各種來源，從Excel 檔案到關聯式資料庫（Mysql、SQL Server 等）再到第3 方API（例如Google Analytics）。使用者可以建立組合多個來源的儀表板，使他們能夠對自己的業務有一個整合的視圖。來自任何業務部門的行業專業人士都可以使用 AnswerDock 輕鬆探索其公司的數據，使用直覺的搜尋介面，無需培訓。 AnswerDock為零售和電子商務、金融和保險、醫療保健、運輸和物流、通訊和媒體、製造等行業的專業人士提供支援。 AnswerDock 提供了一個具有大量功能的綜合資料平台： • 自然語言處理• 自動圖表選擇• 30 多種互動式圖表類型• 50 多種自訂選項• 資料探勘與見解發現• 分析解釋• 自訂關鍵字•自動資料索引• 共享與協作• 基於公式的列 • 資料集連接 • 管理控制台 • 計劃的資料載入 • 匯出為 CSV、PNG 或 PDF • 列、行和資料集權限 • 使用者管理 • 互動式儀表板

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