Amar Chitra Katha
還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上「Amar Chitra Katha」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
借助 ACK Comics 應用程序，您現在可以立即購買單本書或訂閱閱讀數百本 Amar Chitra Katha 數位漫畫。我們全新的訂閱功能讓您能夠以不到四分之一的價格存取您喜愛的漫畫。您可以享受我們的訂閱計劃，起價低至 30 美元或 1999 印度盧比，即可完全存取 300 多種書籍！
網站： digital.amarchitrakatha.com
免責聲明：WebCatalog 與 Amar Chitra Katha 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。