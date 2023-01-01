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銷售團隊 - 簡而言之，ALIGNED 是一個數位銷售室 - 為您的團隊和買家提供的協作平台。它使您能夠協調複雜的交易、提高買家參與度並縮短價值實現時間。如何？ Aligned 將所有客戶溝通、內容、流程和工具簡化為一個個人化的客戶工作區（是的，確實如此）。不再需要一周又一周地追蹤電子郵件——這只是一個鏈接，通往一個數字房間，統治一切。您還可以透過發現客戶旅程中的盲點來獲得前所未見的見解，最終幫助您獲得更多控制權，吸引所有利益相關者，提高效率，並…更快地達成更多交易。我們的工具美觀、使用簡單，並且可以免費試用，無需信用卡或試用期 - 立即註冊 Aligned 並親自體驗。

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