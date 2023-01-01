替代項 - Aligned

BoostUp.ai

boostup.ai

BoostUp.ai 是由第一個也是唯一一個 RevBI 引擎提供支援的 RevOps 指揮中心。它可以加速您最關鍵的收入洞察的交付，並簡化收入流程的採用。借助 RevBI，BoostUp 讓 RevOps 能夠完全控制收入數據，以便他們能夠協調團隊並透過無可辯駁的見解讓他們負責。該平台包括3 個模組——RevBI 高級分析、交易審核和管理以及預測智慧和管理——構建在一個嵌入式倉庫上，該倉庫預先連接銷售活動、CRM 和第三方數據，將其轉換為近乎即時的洞察，無需任何操作。開箱即用的可視化。該平台的靈活性和創建自訂指標的簡單性使採用變得無縫，提高了可預測性和預測準確性，並使 RevOps 團隊能夠...