Alibaba Cloud EDS

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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

Elastic Desktop Service - 方便、安全的基於雲端的桌面即服務 (DaaS) 解決方案。 EDS能夠快速且方便地創建、部署、集中管理和維運桌面環境。您可以快速創建安全、高效且經濟高效的雲端桌面，而無需預先進行大量硬體投資。 EDS廣泛應用於金融、設計、視訊、教育等對安全資料管控和高效能運算要求較高的領域。

網站： alibabacloud.com

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