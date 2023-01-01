Elastic Desktop Service - 方便、安全的基於雲端的桌面即服務 (DaaS) 解決方案。 EDS能夠快速且方便地創建、部署、集中管理和維運桌面環境。您可以快速創建安全、高效且經濟高效的雲端桌面，而無需預先進行大量硬體投資。 EDS廣泛應用於金融、設計、視訊、教育等對安全資料管控和高效能運算要求較高的領域。

網站： alibabacloud.com

免責聲明：WebCatalog 與 Alibaba Cloud EDS 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。