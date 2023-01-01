M-Lab 的速度測試透過快速測量提供寬頻連線效能的進階診斷。 測量實驗室 (M-Lab) 提供全球最大的開放網路效能資料集合。作為一個由研究、產業和公共利益合作夥伴組成的聯盟，M-Lab 致力於提供一個生態系統，用於開放、可驗證的全球網路效能測量。

網站： measurementlab.net

免責聲明：WebCatalog 與 M-Lab Speed Test 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。