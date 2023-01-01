M-Lab Speed Test
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M-Lab 的速度測試透過快速測量提供寬頻連線效能的進階診斷。 測量實驗室 (M-Lab) 提供全球最大的開放網路效能資料集合。作為一個由研究、產業和公共利益合作夥伴組成的聯盟，M-Lab 致力於提供一個生態系統，用於開放、可驗證的全球網路效能測量。
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