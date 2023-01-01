Scoop MAE
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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
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Scoop 是一款簡單、功能強大的工作管理和自動化軟體，適用於新能源項目，包括太陽能安裝、太陽能運維、太陽能專案管理和風電場維護。 Scoop 讓您的團隊能夠在行動裝置上透過可設定的業界最佳實踐應用程式範本達到最佳績效。
網站： scoop.solar
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