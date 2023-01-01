立即從波羅的海航空在線購買飛往波羅的海、中東和歐洲的廉價航班。我們從裡加、維爾紐斯和塔林飛往 70 多個目的地。 波羅的海航空的合法註冊名為 AS Air Baltic Corporation，是拉脫維亞的旗艦航空公司，其總部位於裡加附近的馬魯佩市的里加國際機場。其主要樞紐為裡加，並在塔林、維爾紐斯和坦佩雷設有基地。

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