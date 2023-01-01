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Kenya Airways

Kenya Airways

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網站： kenya-airways.com

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肯亞航空有限公司（通常稱為肯亞航空）是肯亞的載旗航空公司。該公司成立於 1977 年，東非航空公司解散後。其總部位於內羅畢恩巴卡西，樞紐位於喬莫·肯雅塔國際機場。

網站： kenya-airways.com

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