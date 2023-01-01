Adverty 透過其專為遊戲打造的革命性展示廣告技術，在正確的時間和地點將品牌和人們聯繫起來。該平台允許內容創作者透過不引人注目、易於整合、無縫的廣告將完整的體驗貨幣化。

網站： adverty.com

免責聲明：WebCatalog 與 Adverty 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。