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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
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Adverty 透過其專為遊戲打造的革命性展示廣告技術，在正確的時間和地點將品牌和人們聯繫起來。該平台允許內容創作者透過不引人注目、易於整合、無縫的廣告將完整的體驗貨幣化。
網站： adverty.com
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