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VoxFeed 將藝術家和品牌與粉絲、影響者和內容創作者聯繫起來。 對於內容創作者：與唱片公司、您最喜歡的藝術家和品牌合作，並在 TikTok、Instagram 和其他社交媒體上發文獲得報酬。 對於藝術家、品牌和唱片公司：發起社交媒體活動並獲得數百名內容創作者的同時宣傳。

網站： voxfeed.com

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