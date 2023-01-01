這是關於學習一個新習慣：寫作。每一個。天。長期以來，我一直受到我在《藝術家之路》中首次了解到的一個名為「晨頁」的想法的啟發。晨頁是每天完成的三頁寫作，通常鼓勵“長手”，通常在早上完成，可以是關於你腦海中出現的任何事情。這是為了將一切從你的腦海中清除出來，並且不應該以任何方式進行編輯或審查。這個想法是，如果你能養成每天寫三頁紙的習慣，它將有助於你理清思緒，讓想法在當天剩下的時間裡流動起來。與那本書中的許多其他練習不同，我發現這個練習確實有效且非常有用。我把這個練習當作一種很好的方式來大聲思考，而不必擔心半成形的想法、隨機的切線、私人的東西，以及我們頭腦中的所有其他東西，這些東西是我們在表達或寫作之前經常過濾掉的他們。這是每天的大腦轉儲。隨著時間的推移，我發現它作為一種工具也非常有幫助，可以讓陷入困境的想法繼續運轉，或幫助找出糟糕情緒的根源。 750 Words 是這個練習的線上、未來化、有趣的翻譯。

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