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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

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任何專案經理：我總是花太多時間了解狀態和計畫。我需要做更多創新的事。敏捷新創公司：我真的很想遵循敏捷，但我公司的文化與敏捷價值觀並不相關敏捷追隨者：我對敏捷充滿熱情，但我似乎找不到涵蓋敏捷所有方面的合適工具所有敏捷愛好者：練習敏捷是相當昂貴的！

網站： krosswall.com

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