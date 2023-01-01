500apps 的 CRM.io 是一款先進的 CRM 軟體，可透過最好的基於雲端的客戶關係管理軟體來推動更多銷售並更快地發展您的業務。每位使用者只需 14.99 美元即可存取 50 個應用程式 功能： 1. 潛在客戶管理：潛在客戶管理軟體可以在一個中心位置新增和管理所有潛在客戶。使用一流的聯絡人管理功能輕鬆管理客戶資訊並培養客戶關係。以更少的工作完成更多交易。 2. 聯絡人管理軟體：CRM.io 的聯絡人管理軟體可以從一個中心位置管理客戶資訊並發展更牢固的客戶關係。 3. 帳戶管理軟體：智慧帳戶管理軟體了解客戶的業務需求，並透過對銷售活動中關鍵客戶的策略視角贏得更多交易。 4. 交易管理：交易管理軟體可以追蹤、管理並隨著業務的成長贏得更多交易。 5. 銷售自動化軟體：銷售自動化軟體適合成長型企業輕鬆實現複雜銷售流程的自動化。智慧、強大的銷售自動化，透過在幾分鐘內自動化您的銷售和業務工作流程，節省時間、簡化您的銷售流程並擴展您的業務。 CRM.io 的獨特賣點：一體化銷售軟體 - 在一個地方管理潛在客戶、聯絡人、交易、文件、電子簽名、郵件軟體等。首先造訪 4.5 億潛在客戶資料庫。強大的自動化 - 針對交易管道階段變更、新潛在客戶、新聯絡人等運行預先定義的工作流程。使用可視化拖放設計器進行建置。整合和小部件- 將CRM.io 連接到電子郵件、電話提供者、計費、幫助台軟體、社交套件等關於500apps：500apps 是一個提供包含50 個應用程式的一體化業務套件的平台，其目標是幫助企業像財富500強企業一樣發展。

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