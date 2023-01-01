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40 多种语言的 400 多个免费地图问答游戏 轻松学地理！ 学习地理不一定是无聊的。使用 Seterra 以简单的方式做到这一点！很快，您就可以学会在地图上找到世界上每个国家的位置。 Seterra 包含有趣的测验，可帮助您熟悉国家、首都、国旗、河流、湖泊和著名的地质特征。

网站： seterra.com

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