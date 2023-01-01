WebCatalogWebCatalog
Sink It

Sink It

poki.com

在网络上播放

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 Mac 和 PC 版 WebCatalog 上适用于 Sink It 的桌面应用程序增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。

将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。

拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。

Sink It 是一款技巧游戏，你必须用你的大炮击沉对手的船！您可以自己玩，也可以与朋友一起在桌面或移动设备上玩。注意你的角度并在正确的时间发射你的大炮。如果你击中水面，你会引起巨大的波浪，使你和你的对手都移动，使击中对方变得更加困难。比赛期间，物体会从天而降，影响水流。其中一些对象实际上是可以收集的。通过使用波浪将物体移向您，您可以使用它们的酷炫效果，就像冻结海洋一样！你能击败所有对手吗？ 1 名玩家：开火 - 在手机和平​​板电脑上按空格/点击并释放 2 名玩家：开火 2 名玩家 - 在手机和平​​板电脑上按 Enter / 点击并释放 Sink 它是由 Alex、Jacq 和 Koen 创建的。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！

网站： poki.com

免责声明：WebCatalog 与 Sink It 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

kORi WALk

kORi WALk

poki.com

Fun Water Sorting

Fun Water Sorting

poki.com

Wave Rider

Wave Rider

poki.com

Water Color Sort

Water Color Sort

poki.com

Watercraft Rush

Watercraft Rush

poki.com

Stacktris

Stacktris

poki.com

Mope.io

Mope.io

poki.com

Shark.io

Shark.io

poki.com

Tube Jumpers

Tube Jumpers

poki.com

Cube Wave

Cube Wave

poki.com

Power Badminton

Power Badminton

poki.com

Neon War

Neon War

poki.com

产品

支持

公司

法律

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站即表明您同意使用 Cookie。

隐私政策