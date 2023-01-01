Sink It 是一款技巧游戏，你必须用你的大炮击沉对手的船！您可以自己玩，也可以与朋友一起在桌面或移动设备上玩。注意你的角度并在正确的时间发射你的大炮。如果你击中水面，你会引起巨大的波浪，使你和你的对手都移动，使击中对方变得更加困难。比赛期间，物体会从天而降，影响水流。其中一些对象实际上是可以收集的。通过使用波浪将物体移向您，您可以使用它们的酷炫效果，就像冻结海洋一样！你能击败所有对手吗？ 1 名玩家：开火 - 在手机和平​​板电脑上按空格/点击并释放 2 名玩家：开火 2 名玩家 - 在手机和平​​板电脑上按 Enter / 点击并释放 Sink 它是由 Alex、Jacq 和 Koen 创建的。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！

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