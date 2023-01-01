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Jungle Friends

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Jungle Friends 是一款引人入胜的闲置游戏，您将踏入可爱狐狸的爪子！您的任务是探索不同的区域并满足各种动物朋友的需求。从给浣熊喂食多汁的浆果开始，您将逐渐生起篝火以供舒适的小睡，种植胡萝卜，照顾羊和鸡，剪羊毛，收集鸡蛋，为熊提供清爽的淋浴，钓鱼，以及更多超乎您想象的活动！听起来很多？不用担心！您将得到值得信赖的雪貂和狗的帮助来减轻负担。使用赚取的金币来升级您的管理技能、解锁新的工作领域并提高员工的效率。记得检查你的库存来打扮你的狐狸！你能结交多少个丛林朋友？

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