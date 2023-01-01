Fruity Cubes
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Fruity Cubes 是一款美味的方块爆破益智游戏，由 Ziango 开发。每个人都喜欢有很多新鲜水果的热带岛屿！匹配你的水果方块，完成一条完整的线，并在这个棘手的益智游戏中赚取积分。 Fruity Cubes Island 的每个关卡都有一个目标供您实现，并且通过更小的游戏板和更复杂的水果方块变得越来越难。您将在 Poki 上的 Fruity Cubes 中炸开多少个方块？ 控制：鼠标 - 拖放您的水果方块 关于创建者：Fruity Cubes 由总部位于荷兰的 Ziango 创建。
网站：poki.com
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