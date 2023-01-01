Fatcat 是 Nitrome 制作的一款射击游戏。翱翔在城市的天空，击败顽固的细菌！引导猫和老鼠摆脱困境。你可以随时发射家禽的爆炸射线。用蛋糕喂你的猫，以增强他的能力并激活巨型打嗝！ 移动鼠标：用箭头键四处移动按住鼠标左键进行射击移动猫：用WASD四处移动喂猫以释放巨型激光Fatcat已创建由 Nitrome 开发为 Flash 游戏，后来由 AwayFL 在 HTML5 中为 Poki 进行模拟。在 Poki 上玩 Nitrome 的其他 Flash 游戏： Swindler 2、Avalanche、Cave Chaos 2、Enemy 585、Silly Sausage、Swindler、Coil、Cold Storage、Twin Shot 2、Bad Ice-Cream、Bad Ice-Cream 2、Bad Ice-Cream 3 、洞穴混乱、叛变、天线、双发、测试对象绿色和测试对象蓝色

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