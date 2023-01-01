带领Dynamons走向胜利！在这场多人冒险中，乔瓦尼将教你如何成为一名强大的发电机队长。释放泰尔顿的雪崩、气泡破裂和水流攻击来击败门萨。然后，邀请 Kikflick、Snorky 或 Torchip 加入您在 Dynamons World 的团队！

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