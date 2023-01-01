使用 now.gg 移动云免费在线玩《奶奶》。 《Granny》是 DVloper 推出的一款令人毛骨悚然、毛骨悚然的恐怖街机体验。被困在奶奶家破旧的房间和破旧的走廊之间，你必须找到自由的道路。只要确保奶奶不会发现你鬼鬼祟祟的——她不会轻视欺骗。 没有什么能比得上祖母的爱。为了让你保持亲近，奶奶把你锁在她的房子里。她在家里制定了戒严令，以防止你试图挣脱。你别无选择——是时候采取行动了。 离开她的房子，但要小心！老蝙蝠的耳朵很尖。撞倒什么东西，她会冲到你身边“帮助”你。藏在衣柜里和床垫下面。 你有五天时间。

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