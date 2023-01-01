Golden Hills: City Build Sim
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使用 now.gg 移动云免费在线玩《Golden Hills: City Build Sim》。 Enixian Limited 的 Golden Hills 是一款独一无二的城市建造模拟游戏，让您有机会建造和设计您的梦想城市。建造住宅区和工业区，并设立工厂来促进经济发展。 请记住也要让您的社区保持快乐！为当地人提供多种娱乐选择，从咖啡馆和餐馆到电影院和公园。你有能力创造地球上最美丽的地方。从多种装饰选项中进行选择，让您的创意尽情发挥，同时也让这座城市脱颖而出。 开发先进的住宅，向世界展示您的城市是多么现代化和先进。通过建造公园和游乐场、图书馆和大学、餐馆和酒吧，在你的城市中表达自己。
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