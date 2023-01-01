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Crowded City (Crowd City IO)

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Crowded City 是一款关于一座充满空白人的城市的游戏。你必须将它们转换为你自己的颜色并形成最大的组。如果您遇到其他较小的群组，您可以将他们转换为加入您的群组！最后，你想要拥有最大的组，所以要小心，不要被转换成其他人的颜色...控制：走动 - 光标/单击

网站： poki.com

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