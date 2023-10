D&D Beyond (DDB) 是《龙与地下城》第五版的官方数字工具集和游戏伴侣。 DDB 托管龙与地下城官方第五版书籍的在线版本,包括规则手册、冒险和其他补充材料;它还提供数字工具,例如角色构建器和数字角色表、可以排序和过滤的怪物和咒语列表、遭遇构建器以及交互式覆盖 Twitch 扩展。除了官方 D&D 内容外,它还提供创建和添加自定义自制内容的功能。 D&D Beyond 还定期发布原创视频、直播和文章内容,包括对龙与地下城工作人员的采访、内容预览和搭配以及每周开发更新。D&D Beyond 以前由 Twitch 子公司 Curse LLC 运营。然而,2018 年 12 月 12 日,Fandom, Inc. 宣布收购 Curse 的所有媒体资产,包括《D&D Beyond》。

网站: dndbeyond.com

