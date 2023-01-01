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Bonk 是一款多人物理游戏，最多可同时容纳八名玩家。将你的对手推离关卡边缘，坚持到最后的人获胜！ 在最后一人或基于团队的比赛中与你的朋友或来自世界任何地方的任何人战斗。 Bonk.io 是一款策略游戏和原始技能游戏，小心地定位自己，躲避即将到来的碰撞就像撞向敌人一样有效！ 使用箭头键移动，按住 X 使自己更重。当你很重时，你有更多的动力，所以你会更进一步地攻击敌人，而且你更难被推来推去。但你的机动性也会大大降低！ 使用游戏内的关卡编辑器轻松创建您自己的地图，然后在上面玩！在社区创建的数亿张自定义地图上畅玩，并上传您自己的地图供其他人玩。 使用快速游戏功能快速进入游戏，或创建自定义游戏并根据您的喜好进行设置。 Bonkio 不断更新新功能和改进，因此请经常回来查看！最重要的是——玩得开心！
网站： bonk.io
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