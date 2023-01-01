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YOOX Net-a-Porter Group S.p.A. 是一家意大利在线时尚零售商，由 Yoox Group 和 Net-a-porter Group 合并后于 2015 年 10 月 5 日成立。 Yoox 最初由 Federico Marchetti 于 2000 年在米兰创立，Net-a-Porter 则由 Natalie Massenet 于 2000 年在伦敦创立。

网站： yoox.com

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